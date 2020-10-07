Смертин одобрил наказание «Спартака» за баннер с нацистской символикой
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- РИА Новости
«Считаем наказание за баннер полностью обоснованным. Там присутствует символика, использовавшаяся нацистами, и такие акции на стадионах недопустимы. С другой стороны, стоит отметить, что «Спартак» провёл расследование данной ситуации, были найдены виновные в этой провокации и они будут привлечены к ответственности», — приводит слова Смертина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Сочи» откроет программу 11-го тура Российской премьер-лиги.