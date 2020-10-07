Смертин одобрил наказание «Спартака» за баннер с нацистской символикой

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета наказать «Спартак» закрытием одного из фанатских секторов «Открытие Арены» на один домашний матч условно, а также крупным денежным штрафом за демонстрацию болельщиками баннера с нацистской символикой.

© Алексей Филиппов

РИА Новости