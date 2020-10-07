Смертин одобрил наказание «Спартака» за баннер с нацистской символикой

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Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета наказать «Спартак» закрытием одного из фанатских секторов «Открытие Арены» на один домашний матч условно, а также крупным денежным штрафом за демонстрацию болельщиками баннера с нацистской символикой.
Смертин одобрил наказание «Спартака» за баннер с нацистской символикой
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Считаем наказание за баннер полностью обоснованным. Там присутствует символика, использовавшаяся нацистами, и такие акции на стадионах недопустимы. С другой стороны, стоит отметить, что «Спартак» провёл расследование данной ситуации, были найдены виновные в этой провокации и они будут привлечены к ответственности», — приводит слова Смертина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Сочи» откроет программу 11-го тура Российской премьер-лиги.

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