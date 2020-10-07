Матч «Зенит» — «Сочи» откроет программу 11-го тура РПЛ

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Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала расписание матчей с 11-го тура по 14-й.
Матч «Зенит» — «Сочи» откроет программу 11-го тура РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Так, ближайший тур после игр сборных, 11-й, стартует 17 октября в 14:00 матчем «Зенита» и «Сочи» в Санкт-Петербурге. В 16:30 игру начнут «Локомотив» и «Уфа», а также «Краснодар» и «Рубин», в 19:00 — «Химки» и «Спартак».

Программа тура продолжится 18 октября четырьмя матчами. В московском дерби сойдутся ЦСКА и «Динамо».

14-й тур запланирован на 6—8 ноября. После этого чемпионат вновь прервётся на встречи национальных сборных.

Календарь выложен на сайте РПЛ.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз наказал «Спартак» крупным штрафом и условным закрытием фанатского сектора.

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