Матч «Зенит» — «Сочи» откроет программу 11-го тура РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала расписание матчей с 11-го тура по 14-й.

Так, ближайший тур после игр сборных, 11-й, стартует 17 октября в 14:00 матчем «Зенита» и «Сочи» в Санкт-Петербурге. В 16:30 игру начнут «Локомотив» и «Уфа», а также «Краснодар» и «Рубин», в 19:00 — «Химки» и «Спартак».

Программа тура продолжится 18 октября четырьмя матчами. В московском дерби сойдутся ЦСКА и «Динамо».

14-й тур запланирован на 6—8 ноября. После этого чемпионат вновь прервётся на встречи национальных сборных.

Календарь выложен на сайте РПЛ.

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