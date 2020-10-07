Черышев о трёх матчах за сбор: все футболисты готовы выкладываться

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев высказал мнение о проведении трёх матчей в рамках одного тренировочного сбора национальной команды.

«У нас большой состав. Все футболисты готовы выкладываться. Любой будет готов сыграть. Надеюсь, всё получится и выйдет так, как мы запланируем оптимальный состав», — заявил Черышев на пресс-конференции.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России сыграет со Швецией оптимальным составом.