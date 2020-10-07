Черышев о трёх матчах за сбор: все футболисты готовы выкладываться
- РИА Новости
«У нас большой состав. Все футболисты готовы выкладываться. Любой будет готов сыграть. Надеюсь, всё получится и выйдет так, как мы запланируем оптимальный состав», — заявил Черышев на пресс-конференции.
Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России сыграет со Швецией оптимальным составом.