Нигматуллин считает, что стадион «Спартака» не будет закрыт, но клуб заплатит штраф
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«Насколько я знаю, заведения, которые отмечаются нарушениями, закрываются на 90 дней или выплачивают определённый штраф. Думаю, «Спартак» ограничится хоть и существенным, но штрафом, до закрытия дело не дойдёт», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».
По официальным данным, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек.
Ранее появилась информация, что стадион «Спартака» закроют из-за нарушения антикоронавирусных мер.