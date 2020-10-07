Сборная Украины по футболу заявила 45-летнего Шовковского на матч с Францией

Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский был включён в заявку команды на контрольный матч со сборной Франции.

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), завершивший спортивную карьеру 45-летний голкипер не рассматривается как обязательный участник матча, но может сыграть, если тест на коронавирус единственного оставшегося в заявке вратаря Георгия Бущана окажется положительным или он получит травму.

По прибытии во Францию тесты голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива дали положительный результат на коронавирус. На изоляции также находятся футболисты сборной, прибывшие из расположения донецкого «Шахтёра», — Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес. Это связано с выявлением коронавируса у их одноклубников Тараса Степаненко и Андрея Пятова, не поехавших из-за заболевания на сбор.

Матч Франция — Украина запланирован на 7 сентября.

Ранее сообщалось, что Гилерме и Джикия изолированы из-за подозрения на коронавирус.