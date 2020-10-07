Сборная Украины по футболу заявила 45-летнего Шовковского на матч с Францией

Короткая ссылка
Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский был включён в заявку команды на контрольный матч со сборной Франции.
Сборная Украины по футболу заявила 45-летнего Шовковского на матч с Францией
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), завершивший спортивную карьеру 45-летний голкипер не рассматривается как обязательный участник матча, но может сыграть, если тест на коронавирус единственного оставшегося в заявке вратаря Георгия Бущана окажется положительным или он получит травму.

По прибытии во Францию тесты голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива дали положительный результат на коронавирус. На изоляции также находятся футболисты сборной, прибывшие из расположения донецкого «Шахтёра», — Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес. Это связано с выявлением коронавируса у их одноклубников Тараса Степаненко и Андрея Пятова, не поехавших из-за заболевания на сбор.

Матч Франция — Украина запланирован на 7 сентября.

Ранее сообщалось, что Гилерме и Джикия изолированы из-за подозрения на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить