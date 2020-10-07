ПСВ объявил о переходе чемпиона мира по футболу Гётце

Нидерландский футбольный клуб ПСВ из Эйндховена объявил о подписании контракта с чемпионом мира в составе сборной Германии полузащитником Марио Гётце.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним хавбеком рассчитано на два года.

Предыдущим клубом Гётце была дортмундская «Боруссия», за которую он выступал с 2016 года и покинул нынешним летом по истечении контракта. В его активе 45 голов и 61 голевая передача в 219 матчах за дортмундский клуб, воспитанником которого он является.

В 2014 году Гётце стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» арендовал Торрейру у «Арсенала».