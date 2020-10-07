СМИ: «Локомотив» отдаст в аренду форварда Джорджевича

Черногорский нападающий форвард московского «Локомотива» Лука Джорджевич с большой долей вероятности уйдёт в аренду.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, одним из претендентов на игрока является «Урал».

Джорджевич перешёл в «Локомотив» летом 2019 года за €2,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард трижды попадал в заявку «Локомотива» на матчи Российской премьер-лиги, но на поле так и не появлялся. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.

Ранее в «Локомотиве» заявили о намерении чаще тестировать своих футболистов после заболевания Рыбуся.