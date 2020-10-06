В «Локомотиве» заявили о намерении чаще тестировать своих футболистов после заболевания Рыбуса

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Московский «Локомотив» перейдёт на учащённый формат тестирования игроков на коронавирус после заражения польского футболиста команды Мацея Рыбуса.
В «Локомотиве» заявили о намерении чаще тестировать своих футболистов после заболевания Рыбуса
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Да, действительно, ещё сегодня утром из сборной Польши нам сообщили, что тест на коронавирус Мацея Рыбуса дал положительный результат. Перед воскресным матчем с «Химками» у Мацея, как и у всей команды, результат был отрицательным. Никаких симптомов у Рыбуса нет. Начиная с завтрашнего дня «Локомотив» переходит на учащённый формат тестирования, буквально в ежедневном режиме», — заявил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в десяти матчах.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Рыбус заразился коронавирусом.

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