В «Локомотиве» заявили о намерении чаще тестировать своих футболистов после заболевания Рыбуса

Московский «Локомотив» перейдёт на учащённый формат тестирования игроков на коронавирус после заражения польского футболиста команды Мацея Рыбуса.

«Да, действительно, ещё сегодня утром из сборной Польши нам сообщили, что тест на коронавирус Мацея Рыбуса дал положительный результат. Перед воскресным матчем с «Химками» у Мацея, как и у всей команды, результат был отрицательным. Никаких симптомов у Рыбуса нет. Начиная с завтрашнего дня «Локомотив» переходит на учащённый формат тестирования, буквально в ежедневном режиме», — заявил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в десяти матчах.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Рыбус заразился коронавирусом.