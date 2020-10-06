Источник назвал предполагаемую дату начала сезона НХЛ

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Следующий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планируется начать 1 января 2021 года.
Источник назвал предполагаемую дату начала сезона НХЛ
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом в своём Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман. Согласно его информации, НХЛ обсуждает с профсоюзом игроков (NHLPA) 1 января как плановую дату начала нового сезона.

Первоначально старт сезона-2020/21 планировался на 1 декабря. Чемпионом прошлого розыгрыша Кубка Стэнли стала «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, кого из российских хоккеистов должны выбрать в первом раунде драфта НХЛ.

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