Источник назвал предполагаемую дату начала сезона НХЛ

Следующий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планируется начать 1 января 2021 года.

Об этом в своём Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман. Согласно его информации, НХЛ обсуждает с профсоюзом игроков (NHLPA) 1 января как плановую дату начала нового сезона.

Первоначально старт сезона-2020/21 планировался на 1 декабря. Чемпионом прошлого розыгрыша Кубка Стэнли стала «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, кого из российских хоккеистов должны выбрать в первом раунде драфта НХЛ.