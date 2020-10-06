Знарок прокомментировал разгромное поражение «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» (1:7).
Знарок прокомментировал разгромное поражение «Спартака»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Тяжёлое поражение. Много ошибок понаделали, забивать надо, если есть моменты. Три выхода в ноль, можно было зацепиться за счёт, да и большинство не забили. Будем думать, что делать. Если бы мы держались за счёт и использовали моменты, то всё могло бы сложиться иначе. Всё идёт волнами, очень много пропускаем. И с «Динамо», и с ЦСКА мы неплохо играли в атаке. Думаю, потихонечку форма возвращается, но опять пошли травмы. Два человека сегодня не играли, у Лехтери проблемы со спиной. Психологически нам надо подтянуться», — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

В настоящее время «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее «Спартак» разгромно проиграл «Йокериту», пропустив семь шайб.

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