Знарок прокомментировал разгромное поражение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» (1:7).

«Тяжёлое поражение. Много ошибок понаделали, забивать надо, если есть моменты. Три выхода в ноль, можно было зацепиться за счёт, да и большинство не забили. Будем думать, что делать. Если бы мы держались за счёт и использовали моменты, то всё могло бы сложиться иначе. Всё идёт волнами, очень много пропускаем. И с «Динамо», и с ЦСКА мы неплохо играли в атаке. Думаю, потихонечку форма возвращается, но опять пошли травмы. Два человека сегодня не играли, у Лехтери проблемы со спиной. Психологически нам надо подтянуться», — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

В настоящее время «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее «Спартак» разгромно проиграл «Йокериту», пропустив семь шайб.