«Спартак» разгромно проиграл «Йокериту», пропустив семь шайб

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от финского «Йокерита».
«Спартак» разгромно проиграл «Йокериту», пропустив семь шайб
  • © РИА Новости / Ярослав Неелов

Встреча, проходившая на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки, завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

Дублями отметились Вели-Матти Савинайнен и Микко Летонен, по одной шайбе у «Йокерита» забрасывали Ээли Толванен, Брайан О'Нилл и Йонатас Пудас. единственная шайба «Спартака» на счету Никиты Пивцакина.

Для финского клуба эта победа стала третьей подряд.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

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