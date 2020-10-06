«Спартак» разгромно проиграл «Йокериту», пропустив семь шайб
- © РИА Новости / Ярослав Неелов
Встреча, проходившая на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки, завершилась победой хозяев со счётом 7:1.
Дублями отметились Вели-Матти Савинайнен и Микко Летонен, по одной шайбе у «Йокерита» забрасывали Ээли Толванен, Брайан О'Нилл и Йонатас Пудас. единственная шайба «Спартака» на счету Никиты Пивцакина.
Для финского клуба эта победа стала третьей подряд.
Ранее «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.