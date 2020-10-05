«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».

Встреча, проходившая на «Татнефть Арене» в Казани, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забрасывали Стефан да Коста (дубль), Джастин Азеведу и Артём Галимов. За «Салават Юлаев» голом отличился Алексей Пустозёров.

«Ак Барс» поднялся на второе место в таблице Восточной конференции, обойдя уфимцев, которые теперь идут третьими.

Ранее в «Ак Барсе» рассказали о наличии симптомов ОРВИ у нескольких хоккеистов команды.