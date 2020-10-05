«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на «Татнефть Арене» в Казани, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе победителей забрасывали Стефан да Коста (дубль), Джастин Азеведу и Артём Галимов. За «Салават Юлаев» голом отличился Алексей Пустозёров.
«Ак Барс» поднялся на второе место в таблице Восточной конференции, обойдя уфимцев, которые теперь идут третьими.
Ранее в «Ак Барсе» рассказали о наличии симптомов ОРВИ у нескольких хоккеистов команды.