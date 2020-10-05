В «Ак Барсе» рассказали о наличии симптомов ОРВИ у нескольких хоккеистов команды

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о наличии симптомов ОРВИ у нескольких игроков, а также представителей тренерского штаба и персонала команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

«Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в тренировке перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Салаватом Юлаевым» принимают участие игроки фарм-клуба казанцев — «Барса». 4 октября они принимали участие в матче ВХЛ со «Звездой» (1:2).

«Это вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов», — написано в сообщении.

Матч с «Салаватом Юлаевым» состоится 5 октября.

Ранее сообщалось, что финал Гран-при по фигурному катанию отложен из-за коронавируса.