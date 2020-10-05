Финал Гран-при по фигурному катанию отложен из-за коронавируса

Финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 отложен на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти с 10 по 13 декабря в Пекине.

Ранее футболист «Аталанты» признался, что у него был положительный результат теста на COVID-19.