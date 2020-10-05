Футболист «Аталанты» признался, что у него был положительный тест на COVID-19

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Защитник итальянской «Аталанты» Рафаэль Толой признался, что 2 октября сдал положительный тест на коронавирус, но подчеркнул, что позже его анализы дали отрицательные результаты.
Футболист «Аталанты» признался, что у него был положительный тест на COVID-19
  • Reuters

«Во-первых, спасибо всем вам за множество сообщений, которые я получил. Как многие из вас могут знать, в пятницу у меня был положительный результат теста на COVID-19, но я хочу поделиться с вами новостью, что вчерашние и сегодняшние тесты дали отрицательные результаты и я чувствую себя хорошо», — написал Толой в Instagram

Толой пропустил последнюю игру «Аталанты». 4 октября коллектив из Бергамо разгромил «Кальяри» (5:2).

Ранее сообщалось, что трое баскетболистов «Химок» заболели коронавирусом.

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