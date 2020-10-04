Трое баскетболистов «Химок» заболели коронавирусом

Пресс-служба подмосковного баскетбольного клуба «Химки» сообщила о выявлении коронавирусной инфекции у трёх игроков команды.

«Условно-положительные результаты теста ПЦР выявлены у игроков Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики. Полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора», — говорится в сообщении «Химок».

Отмечается, что у Мики клинических симптомов заболевания нет, а Воронов и Тимма жалуются на лёгкое недомогание. Все трое игроков изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что трое баскетболистов ЦСКА изолированы с подозрением на коронавирус.