Трое баскетболистов «Химок» заболели коронавирусом

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Пресс-служба подмосковного баскетбольного клуба «Химки» сообщила о выявлении коронавирусной инфекции у трёх игроков команды.
Трое баскетболистов «Химок» заболели коронавирусом
  • РИА Новости

«Условно-положительные результаты теста ПЦР выявлены у игроков Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики. Полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора», — говорится в сообщении «Химок».

Отмечается, что у Мики клинических симптомов заболевания нет, а Воронов и Тимма жалуются на лёгкое недомогание. Все трое игроков изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что трое баскетболистов ЦСКА изолированы с подозрением на коронавирус.

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