Источник: «Спартак» близок к подписанию защитника «Метца» Сентонса

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Французский «Метц» готов отпустить 24-летнего защитника Фабьена Сентонса в московский «Спартак» за €5 млн.
Источник: «Спартак» близок к подписанию защитника «Метца» Сентонса
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, московский клуб предлагает футболисту контракт на четыре года с зарплатой €1,2 млн в год. «Спартак» предложил «Метцу» €4 млн и €700 тыс. бонусами, на что во французском клубе ответили, что готовы закрыть сделку, если «Спартак» предложит €5 млн. 

Сентонс перешёл в «Метц» летом 2019 года из «Ланса» за €3 млн. В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах французской Лиги 1 и отдал три голевые передачи. В нынешнем розыгрыше первенства на счету Фабьена шесть встреч, два предупреждения и ни одного результативного действия. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил €4 млн за футболиста «Метца».

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