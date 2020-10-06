Режиссёр Гай Германика анонсировала выход фильма об Александре Емельяненко

Российский кинорежиссёр Валерия Гай Германика рассказала о своей новой работе — ленте о российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.

«Мы сняли классный фильм про Александра Емельяненко. Это будет кровь, огонь и любовь. Такого вы от меня не ждали. «Школа» — это просто детский лепет», — заявила Гай Германика в выпуске YouTube-канала «Дымоходик».

Сериал «Школа» — проект Гай Германики о жизни подростков.

Емельяненко свой последний бой провёл 24 июля. На турнире АСА 107 он техническим нокаутом уступил Магомеду Исмаилову.

Ранее Исмаилов заявил о намерении узнать, как обстоят дела у Александра Емельяненко.