Режиссёр Гай Германика анонсировала выход фильма об Александре Емельяненко

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Российский кинорежиссёр Валерия Гай Германика рассказала о своей новой работе — ленте о российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.
Режиссёр Гай Германика анонсировала выход фильма об Александре Емельяненко
  • РИА Новости

«Мы сняли классный фильм про Александра Емельяненко. Это будет кровь, огонь и любовь. Такого вы от меня не ждали. «Школа» — это просто детский лепет», — заявила Гай Германика в выпуске YouTube-канала «Дымоходик».

Сериал «Школа» — проект Гай Германики о жизни подростков.

Емельяненко свой последний бой провёл 24 июля. На турнире АСА 107 он техническим нокаутом уступил Магомеду Исмаилову.

Ранее Исмаилов заявил о намерении узнать, как обстоят дела у Александра Емельяненко.

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