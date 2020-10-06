Режиссёр Гай Германика анонсировала выход фильма об Александре Емельяненко
- РИА Новости
«Мы сняли классный фильм про Александра Емельяненко. Это будет кровь, огонь и любовь. Такого вы от меня не ждали. «Школа» — это просто детский лепет», — заявила Гай Германика в выпуске YouTube-канала «Дымоходик».
Сериал «Школа» — проект Гай Германики о жизни подростков.
Емельяненко свой последний бой провёл 24 июля. На турнире АСА 107 он техническим нокаутом уступил Магомеду Исмаилову.
Ранее Исмаилов заявил о намерении узнать, как обстоят дела у Александра Емельяненко.