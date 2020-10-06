Агент: Тедеско подошёл к Рассказову и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь»

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Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, рассказал, почему игрок ушёл в аренду в тульский «Арсенал».
Агент: Тедеско подошёл к Рассказову и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь»
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«В моём понимании переговоры — когда есть сроки и цифры. Со стороны Цорна я слышал, только что клуб заинтересован в игроке, что Коля входит в проект клуба. Цифры мы не обсуждали — со стороны Томаса заинтересованности не чувствовал, со стороны руководства она была. Как только карантин закончился, мы встретились с Шамилем Газизовым, пообщались и подписали контракт. Газизову, который не разбрасывается деньгами, удаётся договориться за два дня с игроком, который не играет. Томасу, когда футболист играл и был доволен, не удалось», — заявил агент в интервью «РБ-Спорт»

Мижигурскис добавил, что Цорн и нынешний главный тренер команды Доменико Тедеско лоббировали подписание определённого игрока в «Спартак».

«Томас не хотел видеть Рассказова в команде, это очевидно. Могу только догадываться почему. По моей информации, Томас лоббировал одного игрока. После того как уволили Томаса, этого игрока стал лоббировать главный тренер. А когда главному тренеру сказали, что этого футболиста в команде не будет, он подошёл к Коле и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь». Рассказов был в лёгком шоке. Общались ли с клубом после этого? Да. Но тренер упёрся и сказал: «Мне он не нужен», — добавил агент.

1 октября 22-летний игрок подписал новый контракт со «Спартаком» и был отдан в аренду «Арсеналу».

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартаку» не нужно подписывать новых игроков.

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