Мостовой не считает, что «Спартаку» нужно подписывать новых игроков

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферной политике столичного клуба.
Мостовой не считает, что «Спартаку» нужно подписывать новых игроков
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Мне не кажется, что «Спартаку» надо что-то предпринимать с трансферами. Не забывайте, что недавно были куплены Тиль за €20 млн и Крал примерно за €12 млн. Клуб за год потратился на €40—50 млн, а если каждое трансферное окно покупать футболистов на такую сумму, куда это приведёт? «Спартак» нигде на международном уровне не играет. Поэтому что ему нужно? «Спартаку» главное — это хорошо отыграть этот чемпионат. А наше первенство достаточно быстрое, скоро закончится, и в следующий раз они уже будут думать, кого приобретать. Для чемпионата России состав «Спартака» укомплектован и готов. Думаю, что укрепляться нужно только на следующий сезон для выступления в еврокубках», — сказал Мостовой Sport24.

После десяти туров «Спартак» набрал 21 очко и делит с «Зенитом» первую строчку в турнирной таблице.

Ранее Федун заявил о спланированном давлении на «Спартак».

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