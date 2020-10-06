Источник: Евсеев может покинуть «Уфу»

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев может лишиться занимаемой должности.
Источник: Евсеев может покинуть «Уфу»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, новым наставником команды может стать главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

«Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Пока непонятно, будет это отставка или уход по собственному желанию», — добавил источник.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Уфа» проиграла «Зениту» со счётом 0:6. После десяти туров коллектив Вадима Евсеева занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее в «Уфе» подтвердили переход Неделчару в АЕК.

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