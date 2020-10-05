В «Уфе» подтвердили переход Неделчару в АЕК

Короткая ссылка
Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что защитник команды Йонуц Неделчару переходит в афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.
В «Уфе» подтвердили переход Неделчару в АЕК
  • РИА Новости

«Неделчару переходит в АЕК. Обо всём договорились. Жалко терять такого игрока, но из-за коронавируса ему тяжело было видеться с семьёй. Контракт Йонуц с нами не продлевал, через два месяца ушёл бы бесплатно. А так мы получили деньги. Все остались довольны», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

Неделчару перешёл в «Уфу» в феврале 2018-го из бухарестского «Динамо» и провёл за команду во всех турнирах 75 матчей, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Неделчару перейдёт в АЕК Карреры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить