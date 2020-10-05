В «Уфе» подтвердили переход Неделчару в АЕК

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что защитник команды Йонуц Неделчару переходит в афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

«Неделчару переходит в АЕК. Обо всём договорились. Жалко терять такого игрока, но из-за коронавируса ему тяжело было видеться с семьёй. Контракт Йонуц с нами не продлевал, через два месяца ушёл бы бесплатно. А так мы получили деньги. Все остались довольны», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

Неделчару перешёл в «Уфу» в феврале 2018-го из бухарестского «Динамо» и провёл за команду во всех турнирах 75 матчей, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Неделчару перейдёт в АЕК Карреры.