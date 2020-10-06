В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию о проведении обысков в клубе

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий подтвердил факт проведения следственных мероприятий относительно деятельности Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области трёхлетней давности.
В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию о проведении обысков в клубе
  • Евгений Калакуцкий (слева) / © Сайт ФК «Крылья Советов»

«Действительно, в настоящее время идут проверки деятельности Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области трёхлетней давности. У нас запросили информацию. Мы её предоставили. Я хочу отметить, что эти проверки никак не касаются работы нашего клуба и деятельности фонда в настоящий момент времени и никак на них не влияют. Мы продолжаем работать», — цитирует Калакуцкого «КП-Самара».

В настоящее время «Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея 26 очков после 13 туров.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» проходят обыски и выемка документов.

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