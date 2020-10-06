Путин считает, что тренировки сборных России могли не прерываться во время пандемии
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Вы сказали, что тренировки сборных во время вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, не прерывались. Они прерывались, хотя могли бы и не прерываться, если по-честному», — обратился Путин к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
По мнению президента, национальные команды могли продолжать работать в условиях изоляции на базах.
«Нужно было своевременно организовать эту работу, вот и всё. Это было сделано чуть позднее. Но в целом нужно иметь в виду этот опыт», — добавил Путин.
Ранее Путин выразил надежду на новые достижения российских паралимпийцев.