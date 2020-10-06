Путин считает, что тренировки сборных России могли не прерываться во время пандемии

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что во время пандемии коронавируса тренировки национальных команд по различным видам спорта могли не прерываться.

«Вы сказали, что тренировки сборных во время вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, не прерывались. Они прерывались, хотя могли бы и не прерываться, если по-честному», — обратился Путин к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

По мнению президента, национальные команды могли продолжать работать в условиях изоляции на базах.

«Нужно было своевременно организовать эту работу, вот и всё. Это было сделано чуть позднее. Но в целом нужно иметь в виду этот опыт», — добавил Путин.

Ранее Путин выразил надежду на новые достижения российских паралимпийцев.