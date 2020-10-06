Сын футболиста «Зенита» Жиркова отпраздновал день рождения в стиле видеоигры
- РИА Новости
По словам жены спортсмена Инны Жирковой, они впервые советовались с детьми по поводу проведения праздника.
«Сын колебался между любимыми Minecraft, Человеком-пауком и, конечно, футбольной тематикой», — приводит слова Инны Cybersport.ru.
Имениннику преподнесли торт в виде блока из Minecraft. На день рождения были приглашены только самые близкие люди для семьи.
Minecraft — популярная игра в жанре «песочница».
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