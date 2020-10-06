Сын футболиста «Зенита» Жиркова отпраздновал день рождения в стиле видеоигры

Короткая ссылка
Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков устроил своему сыну Даниилу день рождения в стиле серии видеоигр Minecraft.
Сын футболиста «Зенита» Жиркова отпраздновал день рождения в стиле видеоигры
  • РИА Новости

По словам жены спортсмена Инны Жирковой, они впервые советовались с детьми по поводу проведения праздника.

«Сын колебался между любимыми Minecraft, Человеком-пауком и, конечно, футбольной тематикой», — приводит слова Инны Cybersport.ru.

Имениннику преподнесли торт в виде блока из Minecraft. На день рождения были приглашены только самые близкие люди для семьи.

Minecraft — популярная игра в жанре «песочница».

Ранее четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер выразил мнение, что киберспорт может войти в программу ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить