Бразильский боец UFC Оливейра заявил о готовности драться с Чимаевым

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Оливейра выразил готовность провести поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я приму этот бой, которого все избегают. Чимаев, я готов прямо сейчас сразиться с тобой в полусреднем весе. Я вижу, что ты подбираешь себе соперников, ну что ж, я здесь. Я страсть как хочу подраться с Чимаевым. Если ты хочешь выбрать себе соперника, тогда я дерусь с тобой», — цитирует Оливейру MMA Junkie.

Чимаев на профессиональном уровне одержал девять побед в девяти поединках. В UFC шведский боец чеченского происхождения одержал три досрочные победы в первых раундах, две из них — с разницей в десять дней, что является рекордом организации.

Ранее Лиана Джоджуа объяснила, почему бойцы UFC отказываются драться с Чимаевым.