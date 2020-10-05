Джоджуа объяснила, почему бойцы UFC отказываются драться с Чимаевым

Российский боец смешанного стиля Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, объяснила, почему многие бойцы отказываются драться с представителем Швеции Хамзатом Чимаевым.

«Тут несколько проблем. Во-первых, он очень быстро взлетел, это тёмная лошадка. Вторая причина — ему пытаются организовать бои очень быстро. А чтобы организовать бой с топом, нужно больше времени. Нельзя сказать топ-бойцу, что поединок через месяц, и он выскочит», — цитирует Джоджуа «Чемпионат».

По её словам, бойцу высокого уровня обычно необходимо несколько месяцев на подготовку, а также Чимаев пока не входит в рейтинг, из-за чего он не так интересен для спортсменов из топ-10 дивизиона. При этом она считает, что Чимаев действительно проведёт следующий поединок в формате пяти раундов, но не так быстро, как ему обещают.

«На бой из пяти раундов нужна другая подготовка. На три раунда идёт более интенсивная подготовка, а тут тренировочный процесс нужно будет растягивать. Людям необходимо время, чтобы себя подготовить к такому испытанию, тем более когда против тебя выходит хороший боец, который будет затаскивать в партер и хорошо дышать», — сказала Джоджуа.

Чимаев на профессиональном уровне одержал девять побед в девяти поединках. В UFC шведский боец чеченского происхождения одержал три досрочные победы в первых раундах, две из них — с разницей в десять дней, что является рекордом организации.

Ранее сообщалось, что боец UFC Стивен Томпсон не хочет выходить на бой с Чимаевым.