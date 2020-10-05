Боец UFC Томпсон не хочет выходить на бой с Чимаевым

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Американский боец смешанного стиля Стивен Томпсон заявил, что не намерен выходить на поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Боец UFC Томпсон не хочет выходить на бой с Чимаевым
  • Reuters

«В настоящее время в этом нет для меня никакого смысла. Я занимаю пятое место в рейтинге — и буду драться с парнем, которого в этом рейтинге нет?» — цитирует Томпсона BJPenn.

Он отметил, что провёл множество боёв для попадания в пятёрку сильнейших в дивизионе и не считает правильным, чтобы Чимаев так просто обошёл всех.

Чимаев на профессиональном уровне одержал девять побед в девяти поединках. В UFC шведский боец чеченского происхождения одержал три досрочные победы в первых раундах, две из них — с разницей в десять дней, что является рекордом организации.

Ранее Нурмагомедов оценил перспективы Чимаева в UFC.

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