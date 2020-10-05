Боец UFC Томпсон не хочет выходить на бой с Чимаевым
- Reuters
«В настоящее время в этом нет для меня никакого смысла. Я занимаю пятое место в рейтинге — и буду драться с парнем, которого в этом рейтинге нет?» — цитирует Томпсона BJPenn.
Он отметил, что провёл множество боёв для попадания в пятёрку сильнейших в дивизионе и не считает правильным, чтобы Чимаев так просто обошёл всех.
Чимаев на профессиональном уровне одержал девять побед в девяти поединках. В UFC шведский боец чеченского происхождения одержал три досрочные победы в первых раундах, две из них — с разницей в десять дней, что является рекордом организации.
Ранее Нурмагомедов оценил перспективы Чимаева в UFC.