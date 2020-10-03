Нурмагомедов оценил перспективы Чимаева в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на онлайн-пресс-конференции высказался относительно перспектив шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Мое мнение — Хамзат заслуживает кого-нибудь из топ-10 или топ-15. Думаю, всё же из топ-10. Чимаев достоин драться с каким-нибудь сильным соперником в пяти раундах. А если победит, то он заслужит претендентский бой. Это моё мнение. У нас один менеджер — Али Абдель-Азиз, сегодня он сказал, что Чимаев получит бой — пять раундов с сильным соперником в декабре. Это будет интересно. Главный поединок на турнире UFC — это очень много внимания и хорошая возможность для Хамзата. Если он выиграет, то будет достоин претендентского боя», — сказал Нурмагомедов на онлайн-пресс-конференции.

Чимаев на профессиональном уровне одержал девять побед в девяти поединках. В UFC шведский боец чеченского происхождения одержал три досрочные победы в первых раундах, две из них — с разницей в десять дней, что является рекордом организации.

Ранее экс-боец UFC выразил мнение, что через год Чимаев будет драться за титул чемпиона.