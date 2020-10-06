РФС запускает систему цифровой организации соревнований
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте РФС.
Отмечается, что система позволит в онлайн-режиме заполнять протоколы и рапорты турниров, организовывать и контролировать тренировочный процесс в футбольных школах, а также регистрировать игроков, клубы и объекты футбольной инфраструктуры.
При этом в нынешнем сезоне система будет носить дублирующий характер, а в качестве основной её рассчитывают запустить с сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом».