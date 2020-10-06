РФС запускает систему цифровой организации соревнований

Российский футбольный союз (РФС) запускает проект «РФС. Цифровая платформа», целью которого является переход на электронную форму взаимодействия при организации и проведении соревнований.

Об этом сообщается на сайте РФС.

Отмечается, что система позволит в онлайн-режиме заполнять протоколы и рапорты турниров, организовывать и контролировать тренировочный процесс в футбольных школах, а также регистрировать игроков, клубы и объекты футбольной инфраструктуры.

При этом в нынешнем сезоне система будет носить дублирующий характер, а в качестве основной её рассчитывают запустить с сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом».