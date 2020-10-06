France Football назвал десять претендентов на звание лучшего левого защитника в истории

Французское издание France Football назвал десять кандидатов на звание лучшего левого защитника в истории футбола.

Список номинантов опубликован в Twitter-аккаунте France Football.

Среди претендентов на звание лучшего левого защитника Андреас Бреме, Пауль Брайтнер (оба — Германия), Руд Крол (Нидерланды), Паоло Мальдини, Антонио Кабрини, Джачинто Факкетти (все — Италия), Марсело, Нилтон Сантос, Жуниор, Роберто Карлос (все — Бразилия).

Ранее France Football составил десять претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории.