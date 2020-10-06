France Football составил десятку претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории

Французское издание France Football номинировало десять кандидатов на звание лучшего центрального защитника в истории.

В список претендентов на почётную награду вошли итальянцы Франко Барези, Фабио Каннаваро и Гаэтано Ширеа, немцы Франц Беккенбауэр и Маттиас Заммер, а также Бобби Мур (Англия), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Марсель Десайи (Франция), Рональд Куман (Нидерланды) и Серхио Рамос (Испания).

Единственный действующий игрок из списка — это 34-летний Рамос, который является капитаном мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что Яшин номинирован France Football на звание лучшего вратаря в истории.