France Football составил десятку претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории

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Французское издание France Football номинировало десять кандидатов на звание лучшего центрального защитника в истории.
France Football составил десятку претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории
  • © REUTERS/Eric Gaillard

В список претендентов на почётную награду вошли итальянцы Франко Барези, Фабио Каннаваро и Гаэтано Ширеа, немцы Франц Беккенбауэр и Маттиас Заммер, а также Бобби Мур (Англия), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Марсель Десайи (Франция), Рональд Куман (Нидерланды) и Серхио Рамос (Испания).

Единственный действующий игрок из списка — это 34-летний Рамос, который является капитаном мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что Яшин номинирован France Football на звание лучшего вратаря в истории.

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