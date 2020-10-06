Тарпищев оценил шансы Рублёва в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча четвертьфинала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Тарпищев оценил шансы Рублёва в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Шансы у Циципаса и Рублёва одинаковые. Чтобы выиграть, нужно подавать первый мяч за 70 процентов. Дальше будут решать физические кондиции. Необходимо успеть восстановиться», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что по игре интереснее и разнообразнее выглядит Циципас, а по агрессии и спортивной злости — российский спортсмен.

«Проблемы могут быть со второй подачей, а также с длиной полёта мяча при атаке. Чтобы выигрывать позицию, нужно держать свою подачу. Если всё так сложится, у Андрея будут хорошие шансы», — добавил Тарпищев.

Рублёв обыграл Фучовича со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (3:7). В четвертьфинале россиянин встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Фучовичем на «Ролан Гаррос».

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