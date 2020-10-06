Рублёв прокомментировал победу над Фучовичем на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над венгром Мартоном Фучовичем в матче четвёртого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Я доволен своим выступлением в последние пару недель и в целом в этом сезоне. Я очень благодарен. Так приятно выиграть столько матчей подряд. Я ожидал, что матч с Фучовичем получится именно таким. Я не знал, кто выиграет, но понимал, что мне будет нелегко победить. Я очень рад, что в итоге вырвал победу», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

Рублёв обыграл Фучовича со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (3:7). В четвертьфинале россиянин встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Владимир Камельзон назвал матч Рублёва и Циципаса главной интригой «Ролан Гаррос».