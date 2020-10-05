Камельзон назвал матч Рублёва и Циципаса главной интригой «Ролан Гаррос»
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«Рублёву вновь придётся помериться силами с Циципасом. Этот матч — главная интрига «Ролан Гаррос». Только недавно они играли, Андрей с блеском победил, с чем я его и поздравил. А теперь нужно повторить то, что ему удалось», — цитирует Камельзона «Чемпионат».
Рублёв является единственным российским теннисистом, дошедшим до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша «Ролан Гаррос».
Ранее Хачанов уступил Джоковичу и прекратил борьбу на «Ролан Гаррос».