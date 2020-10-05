Черчесов рассказал, по какому принципу довызывает футболистов в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что кандидаты в национальную команду находятся под его постоянным наблюдением.
Черчесов рассказал, по какому принципу довызывает футболистов в сборную России
  • Reuters

«К сожалению, Петров и Смолов получили травмы. Но все кандидаты в сборную находятся под наблюдением. Мы принимаем решение о вызове футболиста отталкиваясь от состояния игрока, который должен приехать на замену, и от тактики, которую мы будем использовать против ближайших соперников», — заявил Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды.  

Вместо травмированных Сергея Петрова из «Краснодара» и Фёдора Смолова из «Локомотива» главный тренер сборной России довызвал защитника «Краснодара» Игоря Смольникова и форварда «Динамо» Николая Комличенко.

Ранее сообщалось, что в тренировке сборной России по футболу принимают участие 24 человека.

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