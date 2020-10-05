В тренировке сборной России по футболу принимают участие 24 человека

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Футболисты сборной России по футболу проводят тренировку на базе в Новогорске в преддверии трёх матчей.
В тренировке сборной России по футболу принимают участие 24 человека
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В тренировке принимают участие 24 игрока. При этом все занимаются в общей группе.

Единственным футболистом, который ещё не прибыл на базу, является полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев, который должен приехать вечером.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Швеции 8 октября, после чего состоятся два поединка Лиги наций: с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Ранее сообщалось, что Игорь Смольников и Николай Комличенко получили вызовы в сборную России.

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