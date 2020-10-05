СМИ: Футболист «Спортинга» Вендел ждёт российской визы для подписания контракта с «Зенитом»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вендел ожидает получения российской визы, после чего прилетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

Об этом сообщает Maisfutebol. По информации источника, Вендел подпишет пятилетний контракт с питерцами. «Зенит» заплатит за игрока €20 млн.

Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за €7,5 млн. В прошлом сезоне бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее гендиректор «Зенита» выразил надежду, что трансфер Вендела состоится.