Гендиректор «Зенита» Медведев заподозрил футболистов «Спартака» в тренировке симуляций

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Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев после матча десятого тура РПЛ со «Спартаком» обвинил некоторых футболистов красно-белых в симуляции.
Гендиректор «Зенита» Медведев заподозрил футболистов «Спартака» в тренировке симуляций
  • РИА Новости

Таким образом функционер ответил на обвинения со стороны главного тренера московской команды Доменико Тедеско, который заявил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен падал при каждом касании.

«Это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее Романцев отметил, что от ничьей «Спартака» и «Зенита» чемпионат России только выиграл.

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