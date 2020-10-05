СМИ: В Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по триатлону

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Многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян погиб в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.
СМИ: В Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по триатлону
  • © Armenian Powerlifting Federation

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Федерация пауэрлифтинга Армении уже выразила соболезнования в связи со смертью спортсмена на своей странице в Facebook.

27 сентября обострился конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и комендантский час.

Ранее теннисист Карен Хачанов призвал остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе.

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