СМИ: В Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по триатлону

Многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян погиб в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Федерация пауэрлифтинга Армении уже выразила соболезнования в связи со смертью спортсмена на своей странице в Facebook.

27 сентября обострился конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и комендантский час.

Ранее теннисист Карен Хачанов призвал остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе.