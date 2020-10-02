Теннисист Хачанов призвал остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов признался, что с болью следит за событиями в Нагорном Карабахе.

«Мне до глубины души больно смотреть на то, что происходит в стране, которую я очень люблю. Армяне не начинали и не хотят этой войны! Гибнут мирные, ни в чём не повинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны. Армяне за мир!» — написал Хачанов в своём Instagram.

27 сентября обострился конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и комендантский час.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс матч ЛЕ «Арарат» — «Црвена Звезда» на Кипр в связи с введением в Армении военного положения.