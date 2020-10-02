Теннисист Хачанов призвал остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов признался, что с болью следит за событиями в Нагорном Карабахе.
Теннисист Хачанов призвал остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе
  • Reuters

«Мне до глубины души больно смотреть на то, что происходит в стране, которую я очень люблю. Армяне не начинали и не хотят этой войны! Гибнут мирные, ни в чём не повинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны. Армяне за мир!» — написал Хачанов в своём Instagram.

27 сентября обострился конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и комендантский час.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс матч ЛЕ «Арарат» — «Црвена Звезда» на Кипр в связи с введением в Армении военного положения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить