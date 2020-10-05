Российский боец UFC Лиана Джоджуа: Нурмагомедов «залежит» до смерти Гэтжи

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Российский боец смешанного стиля Лиана Джоджуа поделилась ожиданиями от поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Российский боец UFC Лиана Джоджуа: Нурмагомедов «залежит» до смерти Гэтжи
  • © Страница Лианы Джоджуа
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«Думаю, Хабиб, как и всегда в своих боях, «залежит» до смерти, изобьёт в партере своего соперника. Гэтжи не станет исключением, хотя он очень хороший боец. Но он не способен противостоять Хабибу, в стойке ещё есть шансы, но в борьбе у него шансов нет вообще», — цитирует Джоджуа «Чемпионат».

Она отметила, что Гэтжи не так вынослив в борьбе и Нурмагомедов одержит досрочную победу в чемпионских раундах.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Гэтжи заявил, что не планирует бороться с Нурмагомедовым.

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