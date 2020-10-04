Гэтжи: я не планирую бороться с Нурмагомедовым

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями поединка с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым.

«Моя уверенность в себе, наверное, является моим главным преимуществом. Конечно, в сочетании с мощью и тренерами, с которыми я работаю. Это очень опасная комбинация. Я не забочусь о том, выиграю я или потерплю поражение. До тех пор, пока я доставляю удовольствие своей семье и горжусь своим выступлением, всё остальное неважно. Для меня очень важно не уходить в партер. Я не планирую бороться с Хабибом. Не думаю, что смогу его в этом превзойти. Я хочу побить его, чтобы он сдался или бой был завершён досрочно. Для меня важно показать Нурмагомедову, что я превосхожу его», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

Бой американца с российским чемпионом состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Шлеменко заявил, что некоторые ждут, когда Нурмагомедов проиграет.