Гэтжи: я не планирую бороться с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями поединка с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым.
Гэтжи: я не планирую бороться с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Моя уверенность в себе, наверное, является моим главным преимуществом. Конечно, в сочетании с мощью и тренерами, с которыми я работаю. Это очень опасная комбинация. Я не забочусь о том, выиграю я или потерплю поражение. До тех пор, пока я доставляю удовольствие своей семье и горжусь своим выступлением, всё остальное неважно. Для меня очень важно не уходить в партер. Я не планирую бороться с Хабибом. Не думаю, что смогу его в этом превзойти. Я хочу побить его, чтобы он сдался или бой был завершён досрочно. Для меня важно показать Нурмагомедову, что я превосхожу его», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

Бой американца с российским чемпионом состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Шлеменко заявил, что некоторые ждут, когда Нурмагомедов проиграет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить