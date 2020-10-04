Шлеменко: некоторые ждут, когда Нурмагомедов проиграет

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.
Шлеменко: некоторые ждут, когда Нурмагомедов проиграет
  • © Пресс-служба RCC

«Давайте честно: Гэтжи все считают аутсайдером. Он дерётся с бойцом, у которого, наверное, у единственного рекорд 28:0. Лично для меня слова Уайта о следующем бое Хабиба были бы дополнительным стимулом. Так даже проще, чем огромные ожидания. Проиграть может любой. Тем более что из всех соперников Хабиба Гэтжи самый серьёзный нокаутёр. Я вижу, что Хабиб готовится, но ему будет сложнее. С каждым новым боем прибавляется ответственность. Некоторые ждут, когда он проиграет», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

В активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. В послужном списке Гэтжи 22 победы и два поражения за карьеру в ММА.

Ранее глава UFC сообщил о намерении в шестой раз организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон.

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