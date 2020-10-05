Власти Японии намерены продолжать подготовку к проведению Олимпийских игр летом 2021-го
- Reuters
«При взаимодействии с администрацией Токио мы намерены вести подготовку для проведения безопасных и спокойных соревнований летом следующего года, приняв все возможные меры против коронавирусной инфекции», — цитирует агентство «Киодо» премьер-министра страны Ёсихидэ Сугу.
О переносе Олимпийских и Паралимпийских игр — 2020 в Токио на лето 2021 года стало известно в марте. Чуть позже были объявлены новые даты проведения соревнований.
Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
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