Юрист прокомментировал возможное отстранение США от Олимпиады

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Юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением сборной США от Олимпийских игр.
Юрист прокомментировал возможное отстранение США от Олимпиады
  • Reuters

«Прежде чем делать те или иные выводы, надо внимательно ознакомиться с текстом законопроекта и с тем, в каком виде он будет принят. При этом если в законе действительно будут положения, предоставляющие государству и его чиновникам слишком много административных прав в отношении спортивных организаций, которые по идее должны быть независимыми, то может встать вопрос о соответствии НОК, национальных федераций и национальной антидопинговой организации положениям Всемирного антидопингового кодекса и Международному стандарту по соответствию. Такое несоответствие, если оно вовремя не исправлено, может повлечь за собой применение различных санкций к подписантам кодекса. Конечно, с точки зрения правил ни у кого нет индульгенции на нарушения, в том числе и у США», — сказал Пацев в интервью RT.

Палата представителей США приняла поправки к закону, регулирующему деятельность НОК США. В нём есть пункт о том, что конгресс сможет снимать с должности членов наблюдательного совета организации, а также лишать аккредитации спортивные федерации, если они не будут следовать принятым поправкам.

Ряд СМИ считают, что это является вмешательством государства в деятельность НОК США, что уже не раз наказывалось отстранением НОК от соревнований.

Ранее глава USADA отреагировал на возможное отстранение спортсменов в случае отказа США финансировать WADA.

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