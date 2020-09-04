Глава USADA отреагировал на возможное отстранение спортсменов в случае отказа США финансировать WADA

Короткая ссылка
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о возможном отстранении американских спортсменов от международных соревнований в случае отказа страны финансировать организацию.
Глава USADA отреагировал на возможное отстранение спортсменов в случае отказа США финансировать WADA
  • Reuters

«Угроза спортсменам одной страны из-за неудачной модели управления WADA — разочаровывающая ситуация, это незаконно и постыдно. Руководителям стоит потратить время на создание сильного и независимого WADA, а не атаковать ключевых партнёров», — приводит слова Тайгарта Reuters.

В июне управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому конгрессу рассмотреть возможности отказа от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

Ранее сообщалось, что сборную США могут отстранить от Олимпиады из-за отказа страны финансировать WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить