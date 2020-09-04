Глава USADA отреагировал на возможное отстранение спортсменов в случае отказа США финансировать WADA

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о возможном отстранении американских спортсменов от международных соревнований в случае отказа страны финансировать организацию.

«Угроза спортсменам одной страны из-за неудачной модели управления WADA — разочаровывающая ситуация, это незаконно и постыдно. Руководителям стоит потратить время на создание сильного и независимого WADA, а не атаковать ключевых партнёров», — приводит слова Тайгарта Reuters.

В июне управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому конгрессу рассмотреть возможности отказа от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

Ранее сообщалось, что сборную США могут отстранить от Олимпиады из-за отказа страны финансировать WADA.