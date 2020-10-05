Владелец «Сочи»: Кокорин объяснял, что пошёл в «Спартак» на повышение

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что не против снова взять в команду нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.

«Что с ним происходит? Не знаю. Я с ним в последнее время не разговаривал. Даже толком не в курсе, что с ним сейчас случилось. Готовы его арендовать, если у него не получится в «Спартаке»? Конечно, я был бы не против. Но вы поймите и другую вещь — его же не просто так в «Спартак» позвали. Это топовый игрок», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

По его словам, он не знает, почему Кокорин всё время восстанавливается от повреждений и захочет ли форвард опять играть за «Сочи».

«Саша ведь объяснял мне, что пошёл в «Спартак» на повышение. У него семья, дети. А у нас ещё молодая команда», — добавил Ротенберг.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа. С тех пор он провёл три матча в составе красно-белых и отдал одну результативную передачу. На данный момент он восстанавливается от мышечной травмы.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что Кокорин мог сыграть с «Зенитом», но в «Спартаке» решили не рисковать.