В «Зените» прокомментировали ситуацию с Кузяевым

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался по поводу информации, согласно которой бывший полузащитник команды Далер Кузяев подписал контракт с московским «Локомотивом».
В «Зените» прокомментировали ситуацию с Кузяевым
  • © Российский футбольный союз

«Ситуация с Кузяевым? Писали, что он уже подписал контракт с «Локомотивом», сейчас уже пишут, что не подписал контракт. Достоверной информации в СМИ нет. Это плохо, потому что целью является не то, что происходит на самом деле, а привлечение внимания. По Кузяеву комментарии будут позже», — цитирует Медведева Sport24.

Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с петербургским «Зенитом». Прежде сообщалось, что он хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее гендиректор «Зенита» высказался о перепалке Дзюбы и Семака во время матча со «Спартаком».

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