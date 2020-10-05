Боксёр Пакьяо назвал условие для боя с Макгрегором

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полусреднем весе филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал, при каком условии согласится выйти на ринг с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Сейчас у меня нет контракта с Paradigm Sports Management. Я основал собственную компанию Pac Sports and Entertainment и готов подарить болельщикам желаемое, то есть захватывающий бой с Конором. Этот поединок состоится только в том случае, если я буду сопромоутером этого мероприятия», — цитирует Пакьяо BoxingScene.

25 сентября ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо.

Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.