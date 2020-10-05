Боксёр Пакьяо назвал условие для боя с Макгрегором
- Reuters
«Сейчас у меня нет контракта с Paradigm Sports Management. Я основал собственную компанию Pac Sports and Entertainment и готов подарить болельщикам желаемое, то есть захватывающий бой с Конором. Этот поединок состоится только в том случае, если я буду сопромоутером этого мероприятия», — цитирует Пакьяо BoxingScene.
25 сентября ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо.
Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.
Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.
Ранее сообщалось, что Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.